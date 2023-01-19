Владимирская хоккейная команда «Русичи» на вершине турнирной таблицы Первенства России среди...

Владимирская хоккейная команда «Русичи» на вершине турнирной таблицы Первенства России среди юниоров.Владимирские «Русичи» возглавили турнирную таблицу первенства России среди юниоров!4:1 – с таким счетом наши хоккеисты сегодня победили рязанскую команду «Олимпийский». Впереди еще семь игр, рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области.Фото: Официальный telegram-канал Правительства Владимирской области https://avo.ru/