Проверка действительно начата, посмотрим, почему дети не обеспечены необходимым инвентарём, дадим...

"Проверка действительно начата, посмотрим, почему дети не обеспечены необходимым инвентарём, дадим оценку, будем готовы обнародовать информацию по результатам проверки", - сообщил сегодня на своей большой пресс-конференции и.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин.Дело в том, что знаменитый телекомментатор Димтрий Губерниев неделю назад рассказал в телеэфире, что у юных биатлонистов во Владимире отобрали винтовки. И теперь они не могут полноценно тренироваться в стрельбе. Под угрозой их участие в Первенстве ЦФО по биатлону. Возможно, что причиной этому стали некие нарушения правил обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами."Дадим оценку, будем готовы обнародовать информацию по результатам проверки", - отметил Андрей Жугин.Фото https://www.pxfuel.com/en