В ночь с 18 на 19 января во Владимире более 1000 человек побывали на водоемах Семязино и Глубокое, организованных для крещенских купаний. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областного

В ночь с 18 на 19 января во Владимире более 1000 человек побывали на водоемах Семязино и Глубокое, организованных для крещенских купаний. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областного центра. Майна на Содышке и Глубоком были укреплены сетками и решетками. Сходы к ним были оборудованы настилами и трапами. Люди могли переодеться в обогреваемых палатках, а