Во Владимире комиссия обсудит проблемы работы общественного транспорта. Сегодня во Владимире по...

Во Владимире комиссия обсудит проблемы работы общественного транспорта.Сегодня во Владимире по инициативе главы города Дмитрия Наумова пройдет заседание комиссии по организации общественных перевозок.Это ответ на многочисленные жалобы горожан на нарушения графика движения автобусов и троллейбусов. Комиссия с участием депутатов горсовета рассмотрит возможность применения санкций к перевозчикам, систематически нарушающим муниципальные контракты, одно из условий которых- соблюдение интервалов движения автобусов и троллейбусов.