Во Владимире люди получили ключи в доме без отопления, воды, со сломанным лифтом и затопленным...

Во Владимире люди получили ключи в доме без отопления, воды, со сломанным лифтом и затопленным паркингом.Проблемы в долевом строительстве стали одной из главных тем итоговой пресс-конференции исполняющего обязанности прокурора области Андрея Жугина. Очередное обращение в прокуратуру - региональную и Генеральную - направили дольщики с 1-ой Пионерской во Владимире. В конце прошлого года под контролем губернатора мэрия приняла дом в эксплуатацию. Что досталось людям, расскажет Дарья Давыдова.Для властей дом на Пионерской - закрытый гештальт. Для Сергея - закрытый подъезд. Он так и не получил свой ключ от домофона. Берет у соседей. Говорит, давно бы сделал дубликат, будь это единственная проблема высотки ...- Двери лифта. Написали, что не открываются на пятом и одиннадцатом этажах.Так это или нет, мы не выяснили. Грузовой лифт застрял уже на четвертом.- У лифта сколько эксплуатация? Нисколько. Он пару раз поездил и уже сломался.В своей студии Сергей - всего-то второй раз. ЖК "Северный" сейчас полностью оправдывает свое название. Внутри дома чуть теплее, чем снаружи. Отопления нет.Сергей Богатов, дольщик:- Мы обращались в инспекцию Госстройнадзора, чтобы они нам разъяснили, как в таком виде они приняли дом. Нам ответили, что когда они принимали, у них были все акты о подключении ресурсов.В энергосбытовой компании есть договор на подачу тепла для пробного запуска системы. Но, во-первых, застройщик не переводит аванс, а во-вторых...Александр Белозерских, директор по продажам Владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс":- Это не отопление дома, это проведение пуско-наладочных работ. Временное разрешение действует, если мне память не изменяет, до 31 марта. Затем от отопления дом будет отключен в случае непредоставления разрешения Ростехнадзора постоянного.Договоров на водоснабжение и водоотведение нет в принципе, это подтверждают во "Владимирводоканале". Вся вода - в подземном паркинге, шутит Наталья. У нее там - машиноместо. Предвкушая проблемы с парковкой во дворе, женщина отдала застройщику полмиллиона наличными.Наталья Дегтярёва, дольщик:- Документы не выдаются на собственность. В паркинг не пускают. Говорят, что там воды по колено. Приходится доказывать свою правоту о том, что мы не где-то там на улице деньги передавали, а в офисе "Стройкома" при всех знакомых этих лицах."Эти лица" уже всучили ключи от квартир большинству дольщиков. Наталья Анищенко - одна из немногих, кто отказался принимать всё как есть.Наталья Анищенко, дольщик:- В полуподвальном помещении абсолютно без света, с фонариком вот так вот, с мобильного телефона, меня просто подталкивали подписать этот акт и говорили, что если я его сейчас не подпишу, через десять дней Вы будете искать по всему городу, у кого ключи от Вашей квартиры. Я говорю, Вы считаете это законным?Тот же вопрос у дольщиков - к прокуратуре. В отношении учредителей "Стройкома" возбуждены два уголовных дела - по факту хищения средств дольщиков и непередачи социальных квартир городу. И.о. прокурора области Андрей Жугин недоволен темпами расследования, но гарантирует: приговоры будут, преступления очевидны.Андрей Жугин, исполняющий обязанности прокурора Владимирской области:- Надо показать тем людям, которые в этой сфере работают, что нельзя заходить за флажки. Есть ответственность. Как Вы говорите про этого Юна, про Другова... Когда будут приговоры, поверьте, все поймут. А приговоры скоро будут.Прокуратура приставила к банкротному делу "Стройкома" своего человека и наблюдает за процессом. Де-юре застройщик давно расписался в своей финансовой несостоятельности, поручив дом знакомой управкомпании.Дарья Давыдова, корреспондент:- Уйти с радаров стройфирма пытается как минимум последние два года. Очередное заседание в арбитражном суде пройдет на следующей неделе, и дольщики просят снова его отложить. Для застройщика банкротство - вариант выхода из игры. Для дольщиков - не вариант. Это как снова застрять в лифте, который, казалось, только-только поехал.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"