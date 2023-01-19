Прокуратура города Владимира начала проверку в спортшколе имени Алексея Прокуророва, про которую ранее в спортивной трансляции упомянул комментатор «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев. По словам

Прокуратура города Владимира начала проверку в спортшколе имени Алексея Прокуророва, про которую ранее в спортивной трансляции упомянул комментатор «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев. По словам ведущего, ученики школы не могут участвовать в отборе на соревнования в ЦФО, потому что больше года назад осталась без винтовок, которые отобрали сотрудники Росгвардии из-за нарушений правил их содержания. По словам