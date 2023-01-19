Судьбу Усадьбы Храповицкого обсудят сегодня в областном правительстве. Этой теме будет посвящено...

Судьбу Усадьбы Храповицкого обсудят сегодня в областном правительстве. Этой теме будет посвящено специальное заседание.Напомним, концепция возрождения этого живописного места в Судогодском районе появилась еще в 2015 году. Тогда была рассчитана и приблизительная смета расходов - почти три миллиарда рублей. Позже назывались суммы еще больше. Звучали предложения создать там, например, стилизованный отель или музейный комплекс, облагородить территорию вокруг. И до сих пор средства на этот проект найти не удалось. Замок остается законсервированным объектом.