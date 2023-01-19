Прокуратура просил власти найти деньги на демонтаж.

Во Владимире снесут дом-утюг на улице Горького. Об этом заявил прокурор Владимирской области Андрей Жугин.Напомним, что постройку признали незаконной. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий, которое в так и не привело к наказанию виновных. Однако решение о демонтаже здания все-таки вступило в законную силу.«Судебные приставы не могут найти деньги для сноса. Мы вышли с инициативой к правительству региона и горадминистрации, чтобы средства изыскали. Здания не будет. Это вопрос времени», - резюмировал он.