С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178961 владимирца.

Во Владимирской области 19 января выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, по 2 - в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном, по 1 - в Киржачском, Камешковском, Меленковском, Селивановском, Кольчугинском и Александровском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178961 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49696 заболевших во Владимире, 21141- в Ковровском районе и 19322 - в округе Муром.