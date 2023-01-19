Во Владимирской области 4 года колонии получил водитель, по вине которого погибли два...

Во Владимирской области 4 года колонии получил водитель, по вине которого погибли два человека.Жителю Мурома вынесен обвинительный приговор. Петушинский районный суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух человек.10 ноября 2020 года около 19 часов 40 минут водитель "Фиата Дукато” ехал по трассе М-7 в Петушинском районе со скоростью не менее 90 км/ч.В темное время суток при отсутствии освещения он не снизил скорость, даже увидев стоящие впереди автомобили с мигающей «аварийкой». В результате «Фиат» врезался в стоящую «Ладу Гранту». От удара отечественную легковушку отбросило вперед на находящихся впереди людей и автобус «ЛИАЗ».Следствием ДТП стала гибель водителя «Лады» и одного из пешеходов, еще один мужчина сильно пострадал.Вину по предъявленному обвинению подсудимый признал частично, указав, что лишь являлся участником данного ДТП.Суд вынес приговор в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.Также приговором с осужденного в пользу каждого потерпевшего взыскана компенсация морального вреда.Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, информирует объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Фото: Pexels.com