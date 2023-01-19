Всего за первые шесть месяцев сельхозпроизводители получат 77% годового лимита, что позволит им качественно подготовиться к посевной компании.

Во Владимирской области фермеры за полгода получат субсидии на 1,4 млрд рублей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Константин Демидов.«Последние годы мы были в числе лучших в стране по оперативности доведения средств до аграриев. Продолжим эту положительную практику и в текущем. В первом квартале будет перечислено почти 900 млн рублей, во втором - 526 млн», - подчеркнул он.Всего за первые шесть месяцев сельхозпроизводители получат 77% годового лимита, что позволит им качественно подготовиться к посевной компании.