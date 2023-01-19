Во Владимирской области бывший начальник отделения полиции по противодействию наркоугрозе осужден...

Во Владимирской области бывший начальник отделения полиции по противодействию наркоугрозе осужден за превышение полномочийС 21 мая по 7 июля 2020 года начальник отделения по противодействию наркоугрозе в сети Интернет УНК УМВД России по Владимирской области Дерюгин М.В. Договорился о заключении с одним обвиняемым досудебного соглашения. Взамен он получил информацию о месте нахождения крупной партии наркотиков.В ходе проверки данная информация не подтвердилась, поскольку запрещенные вещества были перевезены знакомой обвиняемого в другую квартиру.Чтобы выполнить обещание о досудебном соглашении, Дерюгин самостоятельно перевез наркотики в другое место, где планировал оформить затем изъятие и соглашение о сотрудничестве.Однако им была получена информация, что оснований для заключения указанного соглашения с обвиняемым нет. Тогда полицейский в целях улучшения положения этого лица убедил последнего предоставить правоохранительным органам информацию о добровольном отказе от сбыта наркотика.В результате этих действий Дерюгина М.В., явно выходящих за пределы его служебных полномочий, было вынесено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении обвиняемого. Впоследствии это решение отменено прокурором и в отношении указанного обвиняемого возбуждено уголовное дело, тем самым особо тяжкое преступление оставалось укрытым в период с 13 июля 2020 года по 15 февраля 2022 года.Приговором суда Дерюгин М.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото: Pexels.com