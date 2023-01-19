Во Владимирской области чиновников привлекли к ответственности за плохую уборку снега. Двое...

Во Владимирской области чиновников привлекли к ответственности за плохую уборку снега.Двое заместителей главы администрации привлечены к ответственности за плохую очистку муниципалитетов от снега. Один чиновник в Суздале, другой — в Гусе, сообщает исполняющий обязанности областного прокурора Андрей Жугин.ГИБДД дали указание, чтобы они не штрафовали юридические лица, потому что обычно часто снег убирают муниципальные предприятия, которые живут за счет населения."Чтобы люди не платили сами за себя, что там МУП снег не убирает. Привлекали именно должностных лиц", - подчеркнул прокурор.Фото pxfuel.com