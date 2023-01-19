К утру 19 января 3 559 человек совершили обряд омовения на 36 купелях и 13 святых источниках, организованных во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. В

К утру 19 января 3 559 человек совершили обряд омовения на 36 купелях и 13 святых источниках, организованных во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. В тревожном ведомстве зафиксировали, что Крещенская ночь в регионе прошла без происшествий. Всего купели посетили 5 606 человек. Изначально планировалось, что в области будет 38 майнов, но