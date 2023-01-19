Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело в отношении...

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы.Бывшая начальник двух поселковых отделений связи подозревается в растрате. По версии следствия, на протяжении года она присваивала деньги от себе денежные средства от реализации товарно-материальных ценностей на 160 000 рублей.Она дала признательные показания, расследование продолжается.Фото https://www.pxfuel.com/en