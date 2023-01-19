Ковровской городской прокуратурой установлено, что по ул. Ореховая, ул. Березовая, ул. Еловая...

Ковровской городской прокуратурой установлено, что по ул. Ореховая, ул. Березовая, ул. Еловая города Коврова отсутствует ливневая канализация, что приводит к подтоплению домов.По информации администрации города, устройство ливневой канализации на указанных улицах не было запланировано, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурор обратился в Ковровский городской суд с иском об обязании администрации города выделить финансирование на строительство ливневки. И обязании управления городского хозяйства организовать ее обустройство.Иск в стадии рассмотрения.Фото https: //www.pxfuel.com/