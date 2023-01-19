Камешковским районным судом установлено, что в январе-2021 неоднократно судимый обвиняемый,...

Камешковским районным судом установлено, что в январе-2021 неоднократно судимый обвиняемый, находясь в изоляторе временно содержания ОМВД, во время утренней проверки нанес дежурному группы режима спецчасти удар кулаком по лицу. Причинив боль и телесные повреждения без вреда здоровью потерпевшего.А в апреле того же года подсудимый в изоляторе ИК-7 УФСИН - также на утренней проверке - нанес оперуполномоченному участка два удара кулаками по лицу и не менее трех ударов кулаком по телу.Свою вину подсудимый не признал, сказав, что не помнит происшедшего. Но суд решил, что вина его подтверждается собранными по делу доказательствами, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.За каждое из двух преступлений виновный получил по 2 года 3 месяца. Что, в итоге, с учетом более раннего приговора, составило 4 года 9 месяцев строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos