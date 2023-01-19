Они коснутся парковок и регулировки движения транспорта.

Во Владимирской области появятся новые дорожные знаки. Новшества вступят в силу с 1 марта.Они будут запрещать проезд автобусов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. На стоянках установят знaк «Платные услуги». Спецзнаки присвоят туристическим объектам и местам зарядки электротранспорта.Ещё одно ноу-хау затронет парковку по чётным и нечетным дням. Ставить автомобили по обеим сторонам дороги разрешат с 21 часа и до полуночи.