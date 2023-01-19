На водоёмах области работали 36 купелей, а также на 13 святых источниках. Происшествий не...

На водоёмах области работали 36 купелей, а также на 13 святых источниках.Происшествий не допущено, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. В Крещенскую ночь в 101 населенном пункте порядок охраняла масштабная группировка в составе более 500 сотрудников полиции, 56 сотрудников Росгвардии, 75 сотрудников госавтоинспекции, 278 представителей органов местного самоуправления, 59 сотрудников МЧС России.На прорубях побывало 5 606 человек, совершили обряд омовения 3 559 человек.Во Владимире крещенские купания были организованы на двух объектах - водоёмах Глубокое и Семязино. На объектах была организована полевая кухня с кашей и горячим чаем.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.