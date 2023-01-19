На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью, возможно, пройдет мелкий снег. С утра и до...

На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью, возможно, пройдет мелкий снег. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.С утра сквозь тучи проглянет солнце, но потом скроется вновь. Воздух к обеду прогреется до 3 градусов тепла.Атмосферное давление будет расти от 752 до 755 мм ртутного столба.Ветер слабый, максимум 4.8 метров в секунду.Народный прогноз погоды: 20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок: «Иван Креститель праздники увел». Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.Было же время - когда к 20-му января заканчивались Крещенские морозы! И хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: "Трещи, мороз не трещи — минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй — к Великодню пошло".Фото https://www.pxfuel.com/en/photos