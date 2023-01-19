Жители муниципальных домов в Судогде пытаются добиться ремонта или расселения из зданий, которые...

Жители муниципальных домов в Судогде пытаются добиться ремонта или расселения из зданий, которые разваливаются на глазах. Почему здания не признают аварийными - выяснял Максим Калашников.- Тут вот спускаться по лесенке - как бы страшно. Я не раз падала, ребенок у меня падал.Крыльцо покосилось, из рам выпадают стёкла, крыша сгнила и вот-вот обвалится. Дом № 3 по улице Красной в Судогде построен больше века назад. И кажется, с тех пор за ним никто не следил.Светлана Носова, жительница дома № 3 по улице Красной:- Когда у нас тридцатиградусный мороз - у нас здесь всё в инее. Считай, отсюда холод идёт в дом. Из-под пола идёт холод. Потому что у нас там, извините, щели.Дом муниципальный, квартиры сдаются по соцнайму. Семья Носовых живёт здесь больше тридцати лет. Рассказывают - сначала ютились на первом этаже, затем переселили повыше. О судьбе жильца, который вселился в их предыдущую квартиру, Носовы не знают - порядка десяти лет жилплощадь заброшена.Ирина Носова, жительница дома № 3 по улице Красной:- Печка у нас стоит на досках, нам эту печку ставили. Потому что, если печку ставить оттуда, как идёт с той квартиры печка, у нас бы всё туда бы упало. Там печка внизу вся развалилась.Отапливается дом дровами. Из удобств в квартире - только электричество и вода. Но за ней нужен глаз да глаз. Если закрыть кран зимой - трубы могут перемерзнуть и до весны придётся ходить на колонку.Ирина Носова, жительница дома № 3 по улице Красной:- В сильные морозы, когда было -35 градусов, мы включали почти на всю, чтобы ещё сильнее вода работала, чтобы не смогла замерзнуть. Потому что на колонку ходить, с детьми - тоже не постирать, ничего тогда бы не смогли.В квартире площадью 24 квадратных метра постоянно проживают 4 человека, двое из них- несовершеннолетние дети. У старшей дочери- детский церебральный паралич. Светлана неоднократно пыталась добиться улучшения условий, но безрезультатно. По словам Светланы, за ремонт, сделанный своими руками - в квартире поменяли окна и починили рухнувший потолок - компенсацию приходилось выбивать.Светлана Носова, жительница дома № 3 по улице Красной:- Мы обратились в УК "Коммунальщик" - это, наверное, было в позапрошлом году, и мне женщина ответила: "Опять ты здесь". То есть она уже до такой степени устала меня видеть, что я постоянно бегала и жаловалась на те или иные проблемы.Похожая ситуация и у Александра Степанова. Он живёт в соседнем доме, рассчитанном на пять квартир. Три пустуют. В них постоянно залезают бомжи и разжигают костры, которые не раз становились причиной пожаров. Однажды вспыхнула крыша. Добиться её ремонта удалось с трудом.Александр Степанов, житель дома №1 по улице Красной:- Когда произошёл в 2015 году у нас пожар, крыша сгорела, был поджег с той стороны, сгорела крыша. Год ходил я. Не было ни рабочих, ну как обычно. Отписки были. Ответы были - никаких денег нет, материалов нет, рабочих нет.Александр - участник боевых действий в Афганистане. Обратить внимание администрации на бытовые проблемы пытается больше восьми лет. Дома на улице Красной аварийными не признаны, заявляет исполняющий обязанности главы администрации Судогодского района Валерий Сафонов, поэтому сносу и расселению не подлежат. Допуск посторонних лиц постараются прекратить.Валерий Сафонов, врио главы администрации Судогодского района:- В адрес руководителя организации, естественно, уже мы со своей стороны указали на этот вопиющий факт, что есть допуск сторонних лиц в помещения, которые, пусть там никто не проживает, но они действительно закреплены за муниципалитетом. И обязательства казенного учреждения никто не отменял.В ближайшее время власти района планируют заново проверить состояние домов. Люди надеются, что их услышат и помогут решить жилищные проблемы.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.