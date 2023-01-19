Дорожники рассказали о результатах работы за 2022 год.

Во Владимирской области за год отремонтировали 75 км федеральных трасс. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».На М-7 заменено 30 км асфальта. В Петушинском районе восстановили 15 км: дорожники отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий слой и новый из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Заменено ограждение, отремонтирована система водоотвода, укреплены обочины, установлены знаки, нанесена разметка.В Ковровском районе обустроены две разворотные петли. Протяжённость каждой - один километр. Специалисты расширили насыпь и обустроили новую дорожную одежду. На развязках смонтирована система водоотвода, более 100 светодиодных энергосберегающих светильников, 8 км металлических барьеров, а также знаки и разметка.Мероприятия по устранению ям и трещин выполнены в Собинском и Вязниковском районах. Рядом с Сенино отремонтирован 24-метровый мост через реку Арга. Также на «семёрке» появились два модульных надземных пешеходных перехода: в Ворше и у Болымотихи. На 40 км автодороги установлено более 60 тысяч противоослепляющих экранов.На автомагистрали Р-132 «Золотое кольцо» обновили 45 км асфальта. Работы по замене слоев износа проводились от Веригино до Красного Эха, на обходе Гусь-Хрустального, а также у Великодворского.К современным стандартам безопасности приведены семь наземных пешеходных переходов. Завершены масштабные работы по модернизации элементов линий освещения. Отработавшее свой ресурс или поврежденное оборудование заменили на 17 участках. На семи отрезках М-7 и Р-132 установлены современные цифровые системы учета интенсивности движения.Добавим, что протяженность вверенных организации автодорог в 33-ем регионе составляет 470 километров.