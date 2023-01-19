Прокурором Гороховецкого района местный житель в покушении на убийство. В середине июля прошлого...

Прокурором Гороховецкого района местный житель в покушении на убийство.В середине июля прошлого года мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, распивал спиртное в квартире своего знакомого в Гороховце. Хозяин дома стал высказывать обвиняемому претензии, связанные с его криминальным прошлым. Тогда гость дождался, пока обидчик уснет, найденным тут же ножом нанес спящему 15 ранений в жизненно важные органы.Спасло раненного только то, что приехавшая дочь потерпевшего вызвала «скорую помощь».Вину обвиняемый признал частично, сообщила пресс-служба обпрокуратуры. Ему грозит срок от 6 до 15 лет.Уголовное дело рассмотрит Гороховецкий райсуд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos