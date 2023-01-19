Полицейские патрульно-постовой службы в Гусь-Хрустальном задержали попытавшегося скрыться...

Полицейские патрульно-постовой службы в Гусь-Хрустальном задержали попытавшегося скрыться подозрительного молодого человека.В его рюкзаке нашли свертки с неизвестным содержимым и мобильный телефон, в котором находились фотографии местности с указанием географических координат. Из 11 организованных 22-летним уроженецем одного из сопредельных государств тайников оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли обмотанные цветным скотчем свертки с порошком.Экспертами подтверждено, что в свертках находилось в общей сложности более 40 граммов героина и наркотическое средство мефедрон, массой 23 грамма. Всего же он планировал сделать порядка 80 таких «закладок», сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств".Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.