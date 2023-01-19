Контракт на ремонт моста через реку Илевна был заключён с ООО «АКМАСТРОЙ» в мае 2022 года. Подрядчик должен был завершить работы к 30 ноября.

Прокуратура выявила нарушения при строительстве моста в Муромском районе, - сообщает пресс-служба областного ведомства. Объект строили по проекту «Безопасные качественные дороги».Контракт на ремонт моста через реку Илевна был заключён с ООО «АКМАСТРОЙ» в мае 2022 года. Подрядчик должен был завершить работы к 30 ноября.Акт выполненных работ подписали 24 ноября. Подрядчик получил более пятидесяти миллионов рублей. В ходе проверки выяснилось, что на мосту не установлены ограждения и знаки, не завершено обустройство систем водоотведения с дороги, отсутствовала разметка и не доделаны деформационные швы.Из-за нарушений бюджет региона не получил пени, предусмотренные за нарушение срока выполнения госконтракта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге. Муромская прокуратура взяла ход расследования на контроль.