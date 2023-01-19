Волонтеры отвезут в ДНР тысячу комплектов теплой одежды для владимирских бойцов. Комплекты теплой...

Волонтеры отвезут в ДНР тысячу комплектов теплой одежды для владимирских бойцов.Комплекты теплой одежды для владимирских бойцов сшиты в Костерёво. 1000 штук закуплены администрацией области для наших защитников.В комплекте - комбинезон и куртка. На каждой куртке надпись "Своих не бросаем". Шевроны пришивают студентки Владимирского технологического колледжа. Вот уже несколько дней 3 и 4-ый курсы заняты этой работой. К ней относятся ответственно. Скоро комплекты тёплой одежды доставят в Донецкую народную республику. Их привезут волонтеры. Один из них - Максим Быстров - председатель Молодежной думы при Законодательном собрании области. Максим уже дважды бывал в ДНР. Первый раз наблюдателем на историческом сентябрьском референдуме, второй раз он ездил на Донбасс вместе с Общественной палатой области в подшефный нашему региону Докучаевск.Максим Быстров, председатель Молодежной думы при Законодательном собрании области:- Встречались там и с мобилизованными ребятами, и с военными, привезли им гуманитарную помощь, привезли помощь библиотеке. Конечно, у них было пожелание, чтобы им привезли теплые вещи. Спасибо губернатору Владимирской области, что он сразу на это откликнулся. И была у нас такая инициатива вместе с предпринимательским сообществом, вместе с технологическим колледжем, чтобы ребята видели, которые вот у нас мобилизованы, которые военные, чтобы они видели поддержку с нашей стороны - сделать шевроны: "Владимирская область: своих не бросаем!".