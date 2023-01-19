ВТБ совместно с Московским метрополитеном запустили возможность оплаты проезда по биометрии на «Аэроэкспрессе». К системе подключены по два турникета на Северном и Южном железнодорожных ..

ВТБ совместно с Московским метрополитеном запустили возможность оплаты проезда по биометрии на «Аэроэкспрессе». К системе подключены по два турникета на Северном и Южном железнодорожных терминалах в Шереметьево.Зарегистрироваться в сервисе оплаты проезда по биометрии можно в приложении «Метро Москвы». Для оплаты достаточно подойти к турникету, отмеченному черным стикером, и взглянуть на камеру, а списание со счета карты банк ВТБ произведёт автоматически.«Биометрия – это в первую очередь технология для улучшения качества жизни людей. Москвичи уже оценили удобство такой оплаты проезда в метро и на МЦК, поэтому запуск сервиса в терминалах «Аэроэкспресса» стал логичным продолжением совместной работы ВТБ и мосметро по внедрению современных платёжных решений на транспорте. Важно, что биометрические транзакции экономят не только время пассажиров, но и материальные ресурсы: сокращается количество выпускаемых карт, билетов и чеков», – отметил Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ.«Мы продолжаем внедрять российские цифровые технологии в городском транспорте по поручению . Теперь в терминалах «Аэроэкспресса» в аэропорту Шереметьево заработала Система биометрической оплаты. Это особенно удобно для пассажиров с багажом — не нужно ничего прикладывать к турникету. Если сервис будет популярен, подключим турникеты в других столичных аэропортах. В системе сейчас зарегистрировано более 300 тыс. пользователей, которые совершили свыше 46,5 млн проходов. Важно, что другие способы оплаты также продолжат работать, выбор всегда остается за пассажиром», – сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.«Мы постоянно работаем над развитием способов оплаты проезда, чтобы предложить наиболее удобный вариант для каждого пассажира. Система биометрической оплаты – это современный, быстрый и безопасный сервис российской разработки, который позволяет оплатить поездку в считанные секунды и не тратить время на покупку билета в кассе или онлайн. При поездке в аэропорт такая экономия времени особенно актуальна», — рассказал генеральный директор «Аэроэкспресс» Андрей Акимов.