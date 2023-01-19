Во Владимире собираются взяться за заброшенные 28 гектаров в самом центре города. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев. Планируется превратить «Сады у ДТЮ» в место притяжения

Во Владимире собираются взяться за заброшенные 28 гектаров в самом центре города. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев. Планируется превратить «Сады у ДТЮ» в место притяжения как для горожан, так и для туристов. У главы региона планы масштабные: территория должна быть максимально зелёной, со здоровыми деревьями, дикими и культурными растениями. Необходимо сохранить природные водоемы.