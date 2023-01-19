Житель Красной Горбатки предстал перед судом за незаконный оборот немаркированной табачной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что мужчина

Житель Красной Горбатки предстал перед судом за незаконный оборот немаркированной табачной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что мужчина привёз из Москвы 5000 пачек сигарет “Корона” без марки. Приобретенную продукцию он перевёз в Муром и хранил в своём автомобиле с целью дальнейшего сбыта. Сотрудники УФСБ изъяли у обвиняемого “табачки” на сумму 560