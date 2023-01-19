Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Житель Владимира, находясь в ИВС и колонии, избил двух надзирателей. Об этом рассказали в Камешковском районном суде.В январе 2021 года, сидя в изоляторе временного содержания, подсудимый во время утренней проверки ударил дежурного кулаком по лицу. В апреле того же года фигурант, которого к тому моменту уже перевели в ИК-7, также в ходе утренней проверки трижды ударил опера.На мужчину завели уголовное дело. Обвиняемый сказал, что не помнит драк с сотрудниками ФСИН. Однако доказательств его вины оказалось предостаточно. За свои поступки подсудимый получил 2 года и 3 месяца тюрьмы.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.