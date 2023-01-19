Её делом займётся Октябрьский районный суд.

Жительницу Владимира осудят за дискредитацию СВО на Украине. Её займётся Октябрьский районный суд.С плакатом в руках в минувшие выходные она вышла с одиночным пикетом во время праздничного забега Дедов Морозов и Снегурочек. Полиция задержала женщину. На неё завели административное дело по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Материалы переданы в суд. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.Напомним, что в 33-ем регионе по статье о дискредитации армии с начала боевых действий оштрафовали уже 16 человек.