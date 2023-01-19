Жителям Владимира удалось спасти дикого коршуна. Что делать, если вы обнаружили во дворе своего...

Жителям Владимира удалось спасти дикого коршуна.Что делать, если вы обнаружили во дворе своего дома дикую птицу со сломанным крылом? Звонить зоозащитникам и в приюты для животных. Правда, во Владимире очень сложно найти того, кто действительно поможет "здесь и сейчас".На днях в редакцию ГТРК "Владимир" обратилась владимирская семья, которая не знала - что делать с диким коршуном, который беззащитно сидел в их дворе. Ночь бы он точно не пережил. Вокруг гуляли уличные собаки, да и кошки тут как тут.Очевидцы с проспекта Строителей рассказали, что изначально не могли понять - кто же рухнул под их окна (между домами №4 и №6): то ли сокол, то ли ястреб. После безрезультатных звонков в МЧС, владимирцы решили обратиться в СМИ. Неравнодушная сотрудница ГТРК "Владимир" - Ольга Мамедова вместе с мужем выехали на помощь к несчастному "соколу":- Он сидел на одном месте. И когда мы к нему двинулись, то резво от нас помчался. Одно крыло волочилось, а вторым он помогал себе. Даже не пытался взлететь. Видно было, что птица ранена.Посадив её в коробку, семья добралась до приюта животных "Валента". Здесь и смогли определить, что это на самом деле коршун.Крупная, красивая и глазастая птица конечно же испытывала стресс от происходящего вокруг. Оказавшись в незнакомых условиях, в клетке - ей потребовалось время, чтобы адаптироваться к новому вынужденному жилью. Ну и крыло, увы, оказалось серьёзно повреждено. Весь "масштаб" трагедии ещё предстоит определить специалистам из приюта для животных "Валента".Вот что рассказала Валентина Сокова корреспонденту ГТРК "Владимир":- Планируем сделать ренгтен, чтобы понять - есть дробь в птице или нет. Если, да, то просто так рана не заживёт. В данный момент птицу следует адаптировать. Коршуны едят индейку и курицу. Вот, пытаемся накормить и напоить. Коршун ещё молодой, думаем, что родился в прошлом году. В ближайшее время будем заниматься крылом, колим антибиотики. Недели две коршун будет находиться на лечении. Далее осмотрим, оценим его лёт. Уже потом решим - в природу выпустим или устраивать придётся. Но вы знаете, сразу видно - взлетает птица или нет. У пернатых очень плохо срастаются косточки, это долгий процесс. В ближайшее время закажем коршуну мышей и крыс. Жалко эту дикую птицу. Предполагаю, что коршун мог пострадать от человека.Пока сотрудники приюты для животных "Валента" пытались накормить птицу небольшими кусочками мяса, та неожиданно решила спрыгнуть со стола и скрыться в углу медицинского кабинета. И замерла, глядя перед собой, не мигая. "Будто в душу смотрит!" - проносится в голове.Работники "Валенты" бережно завернули птицу в покрывало и после всех необходимых процедур поместили в её новый дом - клетку. Увы, в ближайшее время коршуну придётся пожить именно здесь. До того момента, пока он самостоятельно не сможет летать. В ином случае птица просто не выживет на воле, с подбитым крылом далеко не улетишь.Увы, специалисты отмечают, что в последнее время над городом становится все больше коршунов. Узнать птиц на самом деле легко. У них одноцветное темное оперение и отличительный признак — хвост «вилкой».Одна из причин переселения коршунов — мусорные баки, в которых легко найти пищу. Иногда в городе птицы выступают в роли "природных санитаров". Правда, хорошо это или плохо для самих хищников - сложный вопрос. К сожалению, иногда это заканчивается трагедией.Корреспонденты ГТРК "Владимир" продолжат следить за восстановлением коршуна. И, возможно, уже в ближайшем будущем, сможем рассказать о выздоровлении этой свободолюбивой дикой птицы.Текст: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото и видео: Светлана КугановаСюжет ГТРК "Владимир": Мария Платанюк, Светлана Куганова, Мария Городская "Вести-Владимир"В продолжение темы: "Удивительные истории из центра реабилитации диких птиц во Владимирской области: цапля Капля нашла пару, а орлица Злата встала на крыло" (https://vladtv.ru/society/140389/); "Во Владимирской области волонтер-зоолог рассказала, как кольцует редких птиц и узнает зубров «в рога»" (https://vladtv.ru/society/140805/)