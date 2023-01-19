Впереди у певицы Славы приятные хлопоты с малышом.

Впереди у певицы Славы приятные хлопоты с малышом.У российской певицы Славы двое детей. Младшая Антонина родилась в 2011 году от предпринимателя Анатолия Данилецкого. Старшую дочь Александру Слава родила в 1999-м от первого мужа Константина Морозова.Недавно старшая дочь Славы вышла замуж за Андрея Дедова, с которым встречалась восемь лет. Мужчина старше дочери Славы на два года и уже успел несколько раз расстаться с девушкой. Однако все-таки пара решила стать семьей официально, так как Саша ждет ребенка. Их расписали в подмосковной Барвихе. Звездная мать пришла на роспись в клетчатой рубахе и джинсах, хотя дочь была в свадебном платье. Ребенок появится в начале весны, свадьбу решили играть уже после родов, когда все уляжется."Животик у Саши пока небольшой, сейчас она на седьмом месяце", – рассказали близкие пары.Сейчас дочь певицы Славы вместе с мужем живут в небольшой квартире, где делают ремонт. В будущем они планируют переехать в более комфортные и просторные апартаменты.Напомним, в конце 2022 года певица Слава объявила о расставании с предпринимателем Анатолием Данилицким, с которым прожила более 15 лет. Так что сейчас певица Слава открыта к новым отношениям. Стоит отметить, что несмотря на расставание, певица Слава продолжает общаться с бывшим и даже недавно летала с ним отдыхать на Мальдивы, сообщает .