92-летний актер Иван Краско серьезно напугал давних поклонников.

92-летний актер Иван Краско серьезно напугал давних поклонников.92-летний актертеатра и кино Иван Краско за последний год был неоднократно госпитализирован. Возрастберет свое, поэтому мужчине требуется всестороннее обследование и дорогостоящеелечение. Глаза, рука и сердце — вот неполный список требующих внимание болезнейактера.Так, в началегода Краско был госпитализирован с подозрением на инсульт. У Ивана Ивановичаотнялась левая рука и ухудшилось самочувствие, поэтому врачи отправили артистана госпитализацию. К сожалению, диагноз подтвердился. Из-за карантина вмедучреждении Краско находился в полной изоляции. Сейчас госпитализированный ИванКраско вышел на связь.На днях мужчинавыписался из больницы. 27 января он выйдет на сцену театра, а затем планируетпройти новое обследование. По словам звезды "Улицы разбитых фонарей"и "Тараса Бульбы", врачам не понравилось состояние его сердца. Оперироватьактера врачи отказываются, а значит нужно сделать все меры по предотвращению экстреннойгоспитализации.Настроение уИвана Краско бодрое и оптимистичное. Журналистам он рассказал, что вместе сврачами сам шутит над своим здоровьем."Как говорятврачи: "чувство юмора не теряет, значит жив, курилка", — цитируетмужчина разговор со своими лекарями.