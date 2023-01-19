Британский актер Джулиан Сэндс, известный по фильму Чернокнижник, пропал в горах в Калифорнии. Как сообщает телеканал , артист и еще один турист исчезли на прошлой неделе, сейчас занимаются ..

Британский актер Джулиан Сэндс, известный по фильму "Чернокнижник", пропал в горах в Калифорнии. Как сообщает телеканал , артист и еще один турист исчезли на прошлой неделе, сейчас занимаются их поисками.Известно, что Сэндс отправился в поход по горной местности Маунт-Балди. Об этом пишет . Семья 65-летнего актера подняла тревогу в прошлую пятницу.