4CQwVszH9pWvKCLXZXd Аналитики МегаФона: жители Владимирской области обогнали абонентов столицы...

4CQwVszH9pWvKCLXZXdАналитики МегаФона: жители Владимирской области обогнали абонентов столицы региона в онлайн-гонке.Посёлки Владимирской области обошли областную столицу по среднемесячному объёму интернет‑трафика на одного жителя. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенную информацию по передаче данных с базовых станций в регионе.Лидером по интернет‑активности стала деревня Черемисино Муромского района. В среднем на одного пользователя в этом населённом пункте ежемесячно приходится свыше 8 ГБ трафика, сравнимого с просмотром непрерывно онлайн 3 фильмов в HD-качестве. На втором месте посёлок Красный Октябрь в Гусь-Хрустальном районе, здесь абоненты компании используют порядка 7 ГБ. Замыкает тройку посёлок Первомайский в Ковровском районе Владимирской области, где абонент МегаФона загружает 5 ГБ в месяц.Вероятно, для жителей этих населённых пунктов мобильный интернет стал достойной альтернативой фиксированному доступу в Сеть. В свою очередь владимирцы используют значительно меньше интернет‑трафика — всего 3-4 ГБ в месяц.Для улучшения качества связи в малых населенных пунктах и увеличения зоны покрытия специалисты МегаФона установили новые базовые станции в небольших деревнях Владимирской области с населением от 100 до 300 человек. Так, в деревне Злобино Меленковского района и поселке Красное Заречье Юрьев-Польского района впервые появился стабильный 4G-интернет. Сельчанам стали доступны современные цифровые сервисы: получение госуслуг в электронном формате, общение в соцсетях и мессенджерах, воспроизведение аудио- и видео-контента.«При развитии инфраструктуры в регионе мы уделяем особое внимание малым населённым пунктам, чтобы жители деревень и сёл могли пользоваться всеми необходимыми онлайн‑сервисами наравне с горожанами. Благодаря работе наших инженеров местным жителям стал доступен стабильный мобильный интернет на скорости до 20 Мбит⁄с», ̶ рассказала Екатерина Орлова, директор МегаФона во Владимирской области.МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.РЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»