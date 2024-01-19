Это касается жителей домов, где есть общедомовые приборы учета. В “Энергосбыт Плюс” объясняют – все дело в морозах, топить пришлось больше. Январские среднесуточные температуры были

Это касается жителей домов, где есть общедомовые приборы учета. В “Энергосбыт Плюс” объясняют – все дело в морозах, топить пришлось больше. Январские среднесуточные температуры были ниже температур декабря 2023 в среднем на 4,6 градусов. Соответственно, расход тепловой энергии был больше, поэтому вырастут и начисления за январь. Жители домов, где нет общедомовых приборов учета, с октября