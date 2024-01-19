Смотрите в дайджесте:– Части владимирцев придется заплатить на 20% больше за отопление в январе– Во Владимире отремонтируют 140 многоквартирных домов– В Киржаче открыли отделение

Смотрите в дайджесте:– Части владимирцев придется заплатить на 20% больше за отопление в январе– Во Владимире отремонтируют 140 многоквартирных домов– В Киржаче открыли отделение реабилитации для детей-инвалидов– Жители Владимирской области стали лауреатами премии «Команда Путина»