Смотрите в дайджесте:– Части владимирцев придется заплатить на 20% больше за отопление в январе– Во Владимире отремонтируют 140 многоквартирных домов– В Киржаче открыли отделение
<a href="https://33live.ru/novosti/19-01-2024-dajdzhest-obshhestvo-19012024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 19.01.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Части владимирцев придется заплатить на 20% больше за отопление в январе– Во Владимире отремонтируют 140 многоквартирных домов– В Киржаче открыли отделение
[url=https://33live.ru/novosti/19-01-2024-dajdzhest-obshhestvo-19012024.html]Дайджест (общество) 19.01.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Части владимирцев придется заплатить на 20% больше за отопление в январе– Во Владимире отремонтируют 140 многоквартирных домов– В Киржаче открыли отделение