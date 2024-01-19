Гастрономическое представление Владимирской области на международной выставке-форуме Россия на...

Гастрономическое представление Владимирской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ признано лучшим.Итоги дней регионов на встрече с руководителями субъектов сегодня подвёл Сергей Кириенко. Первый заместитель руководителя Администрации Президента России отметил: благодаря насыщенной программе регионов новый рекорд установила и сама выставка-форум "Россия". И это результат командной работы.Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации Президента России:- Люди, пришедшие на выставку, говорят о том, что выставка подарила им чувство гордости. 98 процентов из пяти миллионов человек говорят о том, что они почувствовали на выставке гордость за свою страну. 12.55 Спасибо вам за профессионализм и неравнодушие за душу и сердце, которые вы в этот Президентский проект вложили.Владимирской области удалось поразить. Напомним, 14 января в рамках нашего региона на ВДНХ в Доме российской кухни делегация области во главе с губернатором Александром Авдеевым представила гигантский покровский пряник. Размером в пять квадратных метров, общим весом почти в 200 килограммов. Пряник покровские мастера расписали по эскизу юных художников творческой студии Оксаны Робаровской. Сладость из Владимирской области официально внесена в Книгу рекордов России. Награду Владимирской области и губернатору Александру Авдееву получил первый заместитель главы региона Александр Ремига.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Уважаемый Сергей Владиленович! Коллеги! Благодарим за высокую оценку Владимирской области. Могу без преувеличения сказать, что губернатор курировал все процессы: начиная от выработки по стенду. Работали по направлениям огромное количество специалистов и жителей региона. Для нас это было самым важным- обратная связь.Отметим, международную- выставку форум "Россия", на которой демонстрируются важнейшие достижения страны, планируют продлить на летний период. С таким предложением выступил Президент Владимир Путин. Дни регионов на грандиозной экспозиционной площадке завершены, но впереди- Дни городов на стенде каждого субъекта Российской Федерации. Свои города представит и Владимирская область.