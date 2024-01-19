Гастрономическое представление Владимирской области на международной выставке-форуме Россия...

Гастрономическое представление Владимирской области на международной выставке-форуме "Россия" признано лучшим.Гастрономическое представление Владимирской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ признано лучшим!Итоги дней регионов на встрече с руководителями субъектов сегодня подвёл Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента России.Владимирской области вручена награда "За лучшее гастрономическое представление".Напомним, 14 января в рамках нашего региона на ВДНХ в Доме российской кухни делегация области во главе с губернатором Александром Авдеевым представила гигантский покровский пряник. Размером в пять квадратных метров, общим весом почти в 200 килограммов. Пряник покровские мастера расписали по эскизу юных художников творческой студии Оксаны Робаровской. Сладость из Владимирской области официально внесена в Книгу рекордов России.Сергей Кириенко отметил: благодаря насыщенной программе регионов новый рекорд установила и сама выставка-форум "Россия".