За 12 месяцев прошлого года сотрудники столичной Госавтоинспекции совершили свыше 1 миллиона 90 тысяч регистрационных действий...

Предоставление государственных услуг является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.За 12 месяцев прошлого года сотрудники столичной Госавтоинспекции совершили свыше 1 миллиона 90 тысяч регистрационных действий, из которых прекращена регистрация более 259 тысяч транспортных средств.В течение прошлого года сотрудниками экзаменационных подразделений выдано более 320 тысяч водительских удостоверений, в том числе произведен обмен более 16 тысяч водительских удостоверений жителям новых субъектов РФ.Напоминаем, что наиболее быстрым и удобным способом получения госуслуг по линии Госавтоинспекции является подача заявления через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru. Здесь вы сможете самостоятельно выбрать дату обращения в подразделение, а также оплатить пошлину.Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве