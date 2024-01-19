В регионе наблюдается изменение погодных условий, что отражается на дорожной обстановке. Несоблюдение водителями и пешеходами ПДД увеличивает вероятность дорожных происшествий.

Сегодня, 17 января, в регионе наблюдается изменение погодных условий, что отражается на дорожной обстановке. Снежная погода прогнозируется и на два ближайших дня. В связи с чем сотрудники региональной Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В непогоду водителям транспортных средств лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.Так, сегодня утром на 47 км автодороги «Московское большое кольцо» в Киржачском районе водитель автомобиля «МАЗДА», не выдержав безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «БМВ», совершил с ним столкновение. Пострадавших в результате происшествия нет.Сегодня около 10:00 на 312 км ФАД М-7 «Волга» в Вязниковском районе водитель автомобиля «КИА» не учел дорожные и погодные условия и, потеряв управление над транспортным средством, совершил наезд на ограждение, после чего автомобиль отбросило на обочину и в кювет. В результате ДТП водитель и его пассажир не пострадали. Иномарка получила механические повреждения.В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. В плохую погоду тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы в одежде и аксессуары.Сегодня в 6:50 на Судогодском шоссе во Владимире водитель автомобиля «Хендай» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. Мужчина-пешеход госпитализирован.Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте ПДД, будьте взаимовежливы и внимательны. Если вы попали в трудную ситуацию на дороге, то всегда можете обратиться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сделать быстро это можно с помощью системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112». Телефон дежурной части УГИБДД УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 54-16-65.