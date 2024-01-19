Многоквартирный жилой дом №18, находящийся на улице Первомайской в поселке Майский Александровского района, загорелся 18 января. Спасатели получили сообщение о возгорании в 16:58, сообщили в

Многоквартирный жилой дом №18, находящийся на улице Первомайской в поселке Майский Александровского района, загорелся 18 января. Спасатели получили сообщение о возгорании в 16:58, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Пожар был сравнительно небольшим – 4 квадратных метра. Но спасателям пришлось эвакуировать из дома 3 человек. Огонь потушили, в нем никто не погиб и не пострадал.