Владимирцы жалуются на последствия непогоды. Вчера вечером регион накрыла сильная метель. Сегодня утром многие горожане добирались на работу по колено в снегу. Пешеходы жалуются – если

Владимирцы жалуются на последствия непогоды. Вчера вечером регион накрыла сильная метель. Сегодня утром многие горожане добирались на работу по колено в снегу. Пешеходы жалуются – если дороги еще хоть как-то чистят, то тротуары, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Лена Климова, жительница г. Владимира Не почищены пешеходные дорожки в центре по Никольской до Гагарина, в сквере