К федеральному конкурсу В каждом сердце- Россия присоединилась Владимирская область.
Проект В...
К федеральному конкурсу "В каждом сердце- Россия" присоединилась Владимирская область.
Проект "В каждом сердце - Россия" в штабе общественной поддержки во Владимире презентовала Мария Платанюк. Она стала куратором проекта в нашем регионе. К участию в конкурсе видеороликов, посвященных Родине- и большой, и малой, приглашают всех жителей Владимирской области.
Почему Вы гордитесь Россией? Какие достижения страны считаете главными? Что Вас вдохновляет и придаёт чувство уверенности? Ответить на эти вопросы предлагают землякам. Хронометраж работ, которые должны снять участники- до трех минут. Конкурсная комиссия ждёт ролики авторские, художественные (постановочные), документальные или репортажные. Присылать работы можно на адрес электронной почты организаторов в нашем регионе [email protected]
- в течение февраля. Лучшие работы появятся на всероссийском портале Достижения.РФ.
Мария Платанюк, руководитель конкурса "В каждом сердце- Россия" во Владимирской области:
- Это уникальный шанс рассказать, наверное, всей стране, почему мы гордимся Россией, за что мы её любим. Почему мы уверены в своём будущем. И главный девиз нашего конкурса "В каждом сердце-Россия"- это гордость и уверенность.
Николай Муратов, студент владимирского филиала РАНХиГС:
- Горжусь, конечно нашим менталитетом российским. Я очень горжусь тем, что я - русский. Горжусь тем, что мне посчастливилось здесь родиться, учиться, жить.