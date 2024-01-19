Кто является первым православным архипастырем? С кого началась история Владимиро-Суздальской...

Кто является первым православным архипастырем? С кого началась история Владимиро-Суздальской епархии?Он был первым православным архипастырем, с которого началась история Владимиро-Суздальской епархии.Святитель Феодор, епископ Суздальский принес просвещение и письменность на нашу землю в далеком 10 веке, построил храмы и открыл церковные школы.В прошлом году Владимирская епархия отмечала 1000-летие его преставления.Мощи святителя Феодора хранятся в Казанском храме на Торговой площади города Суздаля.Иеромонах Варфоломей (Минин), кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и религиоведения ВлГУ:- Святитель Феодор Суздальский - это особое имя в списке святых Владимирской земли, один из прославленных святых Русской Православной Церкви. Сейчас его святые мощи находятся в Казанском соборе града Суздаля… Можно обратиться с молитвой к первому святителю нашего древнего края. Когда мы говорим о значении исторической личности, следует помнить, что он заложил основу современного русского государства.