На пожаре в поселке Майский Владимирской области сотрудниками МЧС эвакуировано 3 человека 18...

На пожаре в поселке Майский Владимирской области сотрудниками МЧС эвакуировано 3 человека18 января около 17 часов произошел пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Майский на улице Первомайская Александровского района. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 4 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. С места пожара спасателями эвакуировано 3 человека.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области