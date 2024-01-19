У 30-летнего мужчины обнаружено и изъято 44 свертка с неизвестным веществом, массой более 82 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт героина в крупном размере.Сотрудники полиции в ходе патрулирования территории на Фрязевской улице остановили для проверки документов мужчину. На вопрос полицейских, имеются ли у него предметы или вещества, запрещенные к гражданскому обороту на территории РФ, он ответил, что при нем находятся свертки с неизвестным веществом. На место была вызвана следственно-оперативная группа.В ходе личного досмотра у 30-летнего мужчины обнаружено и изъято 44 свертка с неизвестным веществом, массой более 82 граммов. Согласно результатам исследования, в части изъятого содержится наркотическое средство – героин.Установлено, что задержанный приобрел наркотики с целью дальнейшего сбыта на территории Восточного округа столицы путем тайников-закладок.Следователем Отдела МВД России по району Новогиреево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО8 (495) 965-29-73