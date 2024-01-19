Сотрудники полиции при осмотре квартиры обнаружили и изъяли электронные весы, 5 шприцев, пакет с неизвестным веществом и 22 свертка...
Участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.
В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Мичуринском проспекте произошел взрыв газового баллона. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции.
Информация о взрыве не подтвердилась, однако, в результате осмотра квартиры, дверь в которую открыл 24-летний мужчина, сотрудники полиции на столе обнаружили и изъяли электронные весы, 5 шприцев, пакет с неизвестным веществом и 22 свертка.
Согласно проведенному исследованию части изъятого, вещество содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой около 160 граммов. Остальное направлено на экспертизу.
Установлено, что злоумышленник незаконно приобрел наркотическое средство для дальнейшего сбыта путем закладок на территории района.
Следователем Отдела МВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЗАО8 (499) 233-91-93