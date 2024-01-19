Сотрудники полиции при осмотре квартиры обнаружили и изъяли электронные весы, 5 шприцев, пакет с неизвестным веществом и 22 свертка...

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Мичуринском проспекте произошел взрыв газового баллона. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции.Информация о взрыве не подтвердилась, однако, в результате осмотра квартиры, дверь в которую открыл 24-летний мужчина, сотрудники полиции на столе обнаружили и изъяли электронные весы, 5 шприцев, пакет с неизвестным веществом и 22 свертка.Согласно проведенному исследованию части изъятого, вещество содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой около 160 граммов. Остальное направлено на экспертизу.Установлено, что злоумышленник незаконно приобрел наркотическое средство для дальнейшего сбыта путем закладок на территории района.Следователем Отдела МВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО8 (499) 233-91-93