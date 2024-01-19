Народные приметы на 20 января: чего нельзя брать в руки в этот день, чтобы не взять на себя чужие...

Народные приметы на 20 января: чего нельзя брать в руки в этот день, чтобы не взять на себя чужие проблемы.20 января категорически нельзя лениться и бездельничать – по приметам весь год можно провести в нищете.По народным приметам нельзя в праздник гнать с реки диких уток – сокровенное желание не исполнится.Брать что-либо из рук незнакомцев или поднимать на дороге тоже нельзя – по приметам можно забрать чужие проблемы.По народным приметам нельзя после заката посещать могилы родных и близких, а также ходить по безлюдным улицам в одиночку.Погодные приметы:- Ожидается мороз, если туман над водой стелется и эхо далеко слышно.- Лето будет засушливым, если выдалась ясная погода, а если 20 января в полдень ярко светит солнце – весна будет ранней.- Если 20 января солнечно и тепло – это верная примета, что год ожидается неурожайный.- Если в праздник пойдет снег, значит снег пойдет и на Масленицу.Фото: https://www.freepik.com